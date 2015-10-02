الإبر الصينية تخفف من القلق والتوتر

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الوخز بالإبر الصينية يقلل من التوتر والإجهاد والضغط النفسى حيث سلط موقع فوكس نيوز الأمريكى الضوء على فوائد الوخز بالإبر الصينية الذى يمكنه القضاء على الضغط النفسى والتوتر الذى يمكن علاجه بواسطة الأدوية التى لها مخاطر كثيرة.

وأوضح الباحثون أن الضغط النفسى يمكن أن يجعل صحتك تدفع الثمن.

وقد أشار الدكتور مانى ألفريز إلى أن الإجهاد على المدى الطويل على الجسم يمكن أن يضعك فى دائرة الخطر لظروف عديدة، منها:

1- أمراض القلب

>2- اضطرابات النوم

>3- مشاكل الجهاز الهضمى

>4- السمنة

>5- ضعف الذاكرة

وأوضح الباحثون أن الوخز بالإبر يمكن أن يكون وسيلة رائعة لتخفيف الضغط النفسى بشكل طبيعى، لافتًا أن كل شخص يستجيب للعلاج بطريقة مختلفة، لذلك فإن عدد الجلسات المطلوبة يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

ونصح الخبراء باستخدام الوخز بالإبر بما لا يقل عن جلسة واحدة فى الأسبوع لمدة 5-8 أسابيع، لتبدأ المرضى بالشعور بانخفاض فورى فى التوتر.