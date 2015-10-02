لو عايز تحافظ على نظر طفلك.. اكشفله بدرى على عينيه

كشفت دراسة علمية حديثة، عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت بأن الكشف المبكر على العين يمكنه إظهار مشاكل الرؤية عند الأطفال.

وأوضح الباحثون عبر موقع "فوكس نيوز" الإخبارى الأمريكى أن هناك مشاكل قد تؤثر على رؤية الطفل مثل الحول، أو ضعف البصر فى إحدى أو كلتا العينين، وإذا لم تعالج يمكن أن تؤدى إلى مشاكل طويلة الأمد وتعيق تطور العين وتسبب مشاكل فى التنشئة الاجتماعية والتعلم.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور شريا برابو، أستاذ طب العيون فى كلية الطب فى مستشفى مونت سيناى فى نيويورك، أن الآباء يجب عليهم إدراك مشاكل الرؤية لدى أطفالهم، حيث إن هناك اضطرابات يمكن أن تعالج فى وقت مبكر وقد تُحدث فرقًا.

وأكد الباحثون أن الاكتشاف المبكر لمشاكل الرؤية يلعب دورًا حاسمًا فى الحفاظ على بصر الطفل، حيث إن الجلوكوما الخلقية يمكن أن تكون من أسباب فقدان البصر الوخيمة إذا لم يتم التعامل معها فى وقت مبكر.

>وأضاف الدكتور برابو أن الجلوكوما التى تصيب الأطفال عادة تعالج بقطرات العين، أو تناول الحبوب أو الجراحة، أما بالنسبة للرضع، فإن الخيار الأفضل هو عادة العلاج الجراحى.