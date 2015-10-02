القمامة تنتشر بجوار مدارس الغربية.. والأهالى يطالبون بنقل أماكن تجمعها

يعانى عدد كبير من المدارس بمحافظة الغربية من تراكم أكوام القمامة التى تنتشر بجوار أسوار المدارس، خاصة فى مدينتى طنطا والمحلة، رغم قرب نوافذ فصول وحجرات الدور الأول من الشارع لتطل الفصول على القمامة مباشرة بينما يعانى الطلاب والمعلمين من الروائح الكريهة المنبعثة.>وفشلت مديرية التعليم بالغربية فى القضاء على الأزمة التى فاقت كل الحدود منذ اليوم الأول من العام الدراسي، وأعرب الأهالى وأولياء الأمور عن استيائهم، مؤكدين أن القمامة تتراكم أمام المدارس بدلا من الاهتمام بالمظهر الجمالى للمدارس والحفاظ على صحة التلاميذ.

ومن جانبه قال محمد صالح ولى أمر، إن أسوار المدارس أصبحت أماكن مخصصة لتجميع القمامة، حيث يلقى الأهالى القمامة أمام المدارس انتظارا لوصول عمال وسيارات القمامة التابعة لمجلس المدينة لرفعها، وفى حال تقصير العمال لساعة واحدة تتراكم تلال القمامة، كما يتم تركها أحيانا ليومين متتالين دون نقلها خارج المدينة.

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>وطالب الأهالى محافظ الغربية ورؤساء الأحياء، برفع أكوام القمامة من أمام المدارس وتوفير أماكن بديلة لتجميعها بدلا من أسوار المدارس، ومعاقبة وتجريم رمى القمامة بجوار أسوار المدارس.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" أكوام القمامة أمام العديد من المدارس بعد دخول التلاميذ صباح اليوم الخميس، وهو انتهاء موعد مرور عمال النظافة مما يعنى استمرار القمامة حتى اليوم التالى دون رفعها.



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