لماذا أعلنت غادة عبد الرازق الحداد؟

فوجىء جمهور الفنانة غادة عبد الرازق بإعلانها الحداد على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غيّرت صورتها الشخصيّة واستبدلتها بصورة سوداء دون إبداء الأسباب.

وكانت غادة قد دعت جمهورها قبل تغيير صورتها لحضور عرض أولى حلقات برنامج "أراب كاستينج" يوم غد الجمعة، والذي تتولى فيه غادة مهمة عضوية لجنة التحكيم مع كل من باسل خياط وقصي خولي وكارمن لبس، وهو يعرض عبر شاشات أبو ظبي MTV اللبنانية والنهار والشروق، وكان من المنتظر أن تقوم بعمل دعاية لبرنامجها.

حاولنا الاتصال بغادة لسؤالها عن سبب هذه الشارة السوداء إلا أن هاتفها كان مغلقاً.

من جهة ثانية، أكدت مصادر إعلامية زواج غادة من المنتج الفني محمد بندق الذي كان أحد أعضاء فريق الإنتاج في مسلسليها الأخيرين "السيدة الأولى" و"الكابوس" وهو يصغرها بعشر سنوات، رغم نفي غادة الشائعة الأسبوع الماضي، وهو ما لم يتسنّ لنا بعد التأكّد منه أيضاً.