نجمة "ستار أكاديمي"المغربية خولة بن عمران ترزق بمولودها الأول

نشرت الفنانة المغربية خولة بن عمران عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي " إنستقرام " صورة لها من داخل المستشفى مع متتبعيها وجمهورها لتقتسم معهم فرحة مولودها الأول من زوجها الفنان وعارض الأزياء اللبناني وسام أمير ، وقد اختارا له إسم "جاد".

وتعد خولة بن عمران، ابنة مدينة القصر الكبير( شمال المغرب) إحدى خريجات برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته الخامسة.

وللإشارة فإن وسام أمير زوج خولة هو فنان و عارض أزياء لبناني ، تعرفت عليه خولة من خلال عروض الأزياء التي قدمتها لصالح مجلات مغربية وشرقية.

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