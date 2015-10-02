خالد سليم: زوجتي دلوعة وهذا هو عيبها

بمناسبة ذكرى زواجه الرابعة، نشر الفنان خالد سليم على حسابه الخاص في موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته خيرية وهما يسهران في أحد المطاعم، وعلق تحتها "زي النهارة من أربع سنين كان يوم فرحنا. 1 أكتوبر...Love you CoCo".

يشار إلى أن خالد سليم متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، اسمها خيرية وهي ابنة الإعلامية مهرة راشد، وتظهر معه في معظم المناسبات.

خالد سليم لا يخفي أبداً حبّه لزوجته خيرية وإعجابه بها، ويعتبرها "جدعة" دلوعة جداً، وجادة جداً، عاقلة جداً، أنيقة وجذابة ومكتملة الأنوثة، بعيدة عن النفاق والتمثيل، أما عيبها الوحيد حسب ما يقول خالد أنها تهوّل الأمور، ولكنه يعذرها لأنها تسعى لكي تكون دقيقة جداً في حياتها وتسعى دائماً لضبط الأمور.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، كان مسلسل "بعد البداية" الذي عرض خلال موسم رمضان 2015، وهو بطولة طارق لطفي، ودرة، وفاروق الفيشاوي، وروجينا، وإخراج أحمد خالد.

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