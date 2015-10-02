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سعد المجرد وأسماء المنور معاً في حفل التسامح الموسيقي

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سعد المجرد وأسماء المنور معاً في حفل التسامح الموسيقي سعد المجرد وأسماء المنور معاً في حفل التسامح الموسيقي

الخميس 01-10-2015 23:01

تحتضن مدينة أكادي جنوب المغرب، يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري حفل التسامح الموسيقي في دورته العاشرة، الذي دأب على استضافة نخبة من ألمع الفنانين المغاربة والأجانب.

وسيمثّل المغرب في حفل هذه السنة كل من الفنانة المغربية أسماء المنور والفنان المغربي سعد المجرد، كما صرّح منظمو الحفل بأن دورة هذه السنة ستستقبل مجموعة من نجوم الغناء، ومن الفنانين المتألقين في مجال الإبداع الموسيقي بمختلف أصنافه، والذين ينحدرون من عدد من البلدان المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط وتميّزهم قيم التسامح والسلام أمثال: بلاك .م، وميتر غيمس، ومارينا كاي، ولافوين، وسوبرانو، وشيمين بادي.

ويراهن المنظمون على حضور أكثر من 300 ألف متفرج إلى شاطئ أكادير لحضور هذا الحفل، كما يتوقعون أن يتابعه أكثر من 30 مليون مشاهد عبر شبكات التلفزيون الدولية التي ستنقل وقائعه.

يذكر أن الدورات السابقة لحفل "التسامح" كانت قد حققت نجاحاً باهراً، وقد شهدت حضوراً مميزاً وغفيراً من داخل المغرب وخارجه.

وبالنظر لهذا النجاح المتراكم، فقد أصبح هذا الحفل بالنسبة لأكادير خصوصاً، والمغرب عموماً، تقليداً سنوياً، يجمع نخبة من أشهر الأسماء في سماء الأغنية المغربية والعربية والدولية، التي يجمعها هدف واحد يتمثل في الانتصار لحوار الثقافات، والاحتفاء بقيم السلام والتسامح.

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