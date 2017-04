ثلاث قصص حقيقية في الصالات العربية

رجل مجازف يمشي على سلك حديدي معلّق في الهواء، James 'Whitey' Bulger رجل ظالم ومظلم يقع في المصيدة وكواليس تأسيس فريق NWA الموسيقي. ها هي أبرز ثلاثة أفلام تم إطلاقها هذا الأسبوع في الصالات العربية. فيما يلي لمحة مفصلة عنها.

The Walk

عام 2009 حصد Man On Wire للمخرج James Marshجائزة Oscar أفضل فيلم وثائقي، وفي العام نفسه قرر المخرج Robert Zemeckis نقل قصة الفرنسي Philippe Pettit الى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم The Walk حيث كشف للجمهور قصة هذا الأخير من الطفولة حتى اليوم الذي أصبح فيه الرجل المغامر الذي قطع مسافة 42 متراً مشياً على سلك حديدي معلّق في الهواء بين برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك. الفيلم منفّذ بطريقة رائعة من خلال استعمال المؤثرات البصرية في معظم المشاهد بهدف خلق الجو المناسب وإعادة البرجين الى مكانهما بعد أن دمّرا خلال الهجمات الإرهابية في 11 أيلول سنة 2001. The Walk من بطولة Joseph Gordon-Levitt و Ben Kingsley وهو بنظري أحد أجمل الأفلام التي شاهدتها هذا العام واؤكد لكم أنكم ستشعرون بالتوتر وسينقطع نفسكم في آخر 30 دقيقة، وهو يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

Black Mass

إذا قررنا إعطاء لقب للممثل Johnny Depp، أعتقد أنه يستحق أن يكون "حرباء السينما" لأن هذا الممثل بالذات قادر على تأدية أية شخصية مهما كانت مركبة وصعبة، بطريقة محترفة وممتعة للمشاهدة. فهل شخصية James 'Whitey' Bulger التي يؤديها في فيلم Black Mass ستعطي Depp أوسكاره الأول كأفضل ممثل والذي يستحقه عن جدارة بعد أن أفلتت منه هذه الجائزة ثلاث مرات. في هذا الفيلم المبني على قصة حقيقية خضع Depp لعملية ماكياج تناسب الشخصية المظلمة والظالمة التي يؤديها تحت إدارة المخرج Scott Cooper الذي عرف أن يستفيد من الممثل من خلال سيناريو جيّد ومعقّد. يذكر أن الممثلين Benedict Cumberbatch و Joel Edgerton يشاركان أيضاً في بطولة Black Mass الذي أنصحكم بمشاهدته والذي يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Straight Outta Compton

خلال العشرين سنة الماضية، قدّم لنا المخرج F Gary Gray فيلماً واحداً جيّداً كان نسخة جديدة لفيلم عنوانه The Italian Job. هذا المخرج الذي عاش في كواليس مجموعة من الفرق الموسيقية وأخرج عنها العديد من الأفلام الوثائقية، يقدّم لنا اليوم فيلم Straight Outta Compton المبني على قصة حقيقية والذي لديه حظوظ كبيرة للترشّح لجوائز الأوسكار. الفيلم يلقي الضوء على سيرة الفريق الموسيقي NWA أو Niggaz Wit Attitudes الذي أسسه عام 1986 خمسة أعضاء هم DJ Yella و Dr. Dre و Eazy-E و MC Ren و Ice Cube. وهنا أدعو كل محبي موسيقى الـ hip hop و الـ rap أن يشاهدوا Straight Outta Compton الذي يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان ولبنان.