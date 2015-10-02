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أمل عرفة وعبد المنعم العمايري يطلّقان بعد زواج دام 14 عاماً

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أمل عرفة وعبد المنعم العمايري يطلّقان بعد زواج دام 14 عاماً أمل عرفة وعبد المنعم العمايري يطلّقان بعد زواج دام 14 عاماً

الجمعة 02-10-2015 00:07

ذكرت مصادر إعلامية أن الفنانة أمل عرفة وزوجها الفنان عبد المنعم العمايري، أعلنا خبر طلاقهما رسمياً بعد زواج دام 14 عاماً، أثمر عنه ابنتين هما: سلمى ومريم.

وبحسب المصادر فإن أمل طمأنت جمهورها ومحبيها على حالها، وقالت لهم: "رح كون منيحة لا يهمكم".

وكان العمايري وعرفة قد انفصلا عن بعضهما البعض منذ حوالي العام، ولكن ما لبثت أن عادت المياه إلى مجاريها بينهما بعد أيام معدودة على قرارهما، إلى أن اتخذا قرار الانفصال نهائياً.

 

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