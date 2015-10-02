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ترحيل 29 مصريًا من السعودية ولبنان لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

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ترحيل 29 مصريًا من السعودية ولبنان لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل ترحيل 29 مصريًا من السعودية ولبنان لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

صورة أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 29 مرحلًا قادمين من لبنان والسعودية لاقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم شروط العمل.

صرح مصدر بالمطار إن 26 مصريًا وصلوا القاهرة قادمين من جدة على الطائرة وأقروا في المناقشات التي جرت معهم أن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم لمخالفتهم شروط الإقامة.

كما وصل القاهرة 3 مصريين قادمين من بيروت على الطائرة المصرية بصحبة عدد من رجال أمن للطيران لمخالفتهم شروط الإقامة.

أمر اللواء طارق فتحي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى، حيث تبين طلب 4 منهم لتنفيذ أحكام قضائية وتم تسليمهم للأجهزة الأمنية المختصة.

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