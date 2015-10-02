«نتنانياهو»: مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين مجددا

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتانياهو، الخميس، استعداداه للتفاوض مع الفلسطينين مجددا على الفور، خلال خطاب له أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة.

> وقال نتانياهو: “إنني مستعد فورا لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة”. وأضاف مخاطبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “الرئيس عباس، أعرف أن الأمر ليس سهلا. وأعلم أنه صعب”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

ومن المقرر أن يلتقي نتانياهو مع الرئيس الأميركي باراك اوباما في البيت الأبيض في نوفمبر المقبل، في أول اجتماع بينهما منذ الخلاف العميق بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وانتقد نتانياهو المجتمع الدولي لتوصله إلى اتفاق سلام مع إيران. وتوقف نتانياهو عن الكلام لمدة 45 ثانية خلال كلمته بعد انتقاده “للصمت المدوي” للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام دعوات إيران المتكررة لتدمير إسرائيل.

وقال: “إن رد فعل هذه الجمعية هو لا شيء. صمت مطبق. صمت مدوي”. لكنه قال إن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن نفسها، ولن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.