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ميركل: إنهاء الحرب في سوريا يتطلب مساعدة روسيا

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ميركل: إنهاء الحرب في سوريا يتطلب مساعدة روسيا ميركل: إنهاء الحرب في سوريا يتطلب مساعدة روسيا

أنجيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إن إنهاء الحرب الأهلية في سوريا أمر غير ممكن  إلا بمساعدة روسيا، التي بدأت أمس شن ضربات جوية على تنظيم «داعش» في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، قول “ميركل” – خلال كلمة في شرق ألمانيا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإعادة توحيد ألمانيا, أوردتها قناة «العربية» – “نعرف جميعًا منذ أعوام أنه يمكن أن يكون هناك حل فقط في وجود روسيا وليس من دون وجودها”.

وبشأن أزمة اللاجئين، قالت ميركل، من الضروري معالجة القضايا التي تؤدي إلى نزوح الناس من ديارهم.

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