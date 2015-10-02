أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الذراع العسكري لـ «فتح» تعلن مسئوليتها عن عملية نابلس

Google+ Print
الذراع العسكري لـ «فتح» تعلن مسئوليتها عن عملية نابلس الذراع العسكري لـ «فتح» تعلن مسئوليتها عن عملية نابلس

كتائب عبد القادر الحسيني حركة فتح

أعلنت قوات العاصفة التي تعرف بكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، أحد الأذرع العسكرية المسلحة لحركة فتح، الليلة، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت بالقرب من مستوطنة “ايتمار” المقامة على أراضي قرى شرق نابلس شمال الضفة الغربية وقتل خلالها مستوطنان وأصيب أربعة آخرون.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري :” اتكالاً منا على الله، وإيماناً منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وإيماناً منا بواجب الجهاد المقدس، تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في ليلة الخميس 1 / 10 / 2015م وقامت بتنفيذ العملية المطلوبة منها كاملة وإطلاق النار على سيارة للمستوطنين المحتلين كانت خارجه من مستوطنة إيتمار المقامة على أراضينا الفلسطينية جنوب مدينة نابلس، وتم إطلاق النار على السيارة بشكل مباشر ومقتل مستوطن وزوجته وإصابة آخرين حسب اعتراف إعلام العدو ، وعادت المجموعة إلى معسكراتها سالمة.

وأضافت الكتائب :” إننا لنحذر العدو من القيام بأية إجراءات ضد المدنيين الآمنين أينما كانوا، لأن قواتنا سترد على الاعتداء باعتداءات مماثلة، وسنعتبر هذه الإجراءات من جرائم الحرب”.

وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا