رسميًا.. محمد صلاح في روما بصفة نهائية

أكد نادي روما بالفعل من شراء عقود لاعبيه الجدد إيدين دجيكو، محمد صلاح وياجو فالكي بعد أن كان الاتفاق في البداية ينُص على استعارتهم مع إمكانية الشراء.

وقال موقع “جول” الرياضي أن روما وبدون تصريحات أو مقدمات وخلال نشره لمشروع الميزانية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 أعلن انتقالهم بصورة كاملة من خلال تلك السطور التي جاء فيها “من بين أهم العمليات التي تم تنفيذها في سوق الانتقالات الصيفية والتي بدأت في 1 يوليو وانتهت في 31 أغسطس هى شراء عقود اللاعبين دجيكو من مانشستر سيتي، محمد صلاح من تشيلسي وياجو فالكي من جنوى”.

وزيادة في التوضيح جاء في الإعلان “لقد وقع هؤلاء اللاعبين في البداية على اتفاق لامتلاكهم بصورة مؤقتة على شكل إعارة، ولكن الاتفاق أصبح تلقائيًا -شراء نهائي- بعد أن استوفى جميع هؤلاء اللاعبين الشروط الموقع عليها في العقد”.

المُثير للانتباه أنه لم يصدر أي تصريح من أي مسؤول بنادي العاصمة الإيطالية حول هذا الاتفاق ولكن الأهم هو أن اللاعبين لن يعودوا بالتأكيد لأنديتهم السابقة في نهاية الموسم، وسيكملوا مسيرتهم في السنوات القادمة بقميص الجيالوروسو.