موجز الصحافة المحلية.. عز يتحدى الاستبعاد فى المحكمة

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان"عز يتحدى الاستبعاد فى المحكمة" إذ فــى أول ظهــورلــه عقــب تعرضه لأزمــة صحية، ترافــع فريد الديب المحامى أمام المحكمة الإدارية العليــا أمــس، عن رجــل الأعمــال أحمد عــز أمين التنظيــم الســابق بالحــزب الوطنــى المنحل فى الدعــوى المقامــة من الأخيــر ضد قرار اســتبعاده من الترشــح لانتخابــات مجلــس النــواب، مطالبا بإلغــاء حكم محكمة القضــاء الإدارى برفض قبول أوراق موكله وتأييد قرار اللجنــة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده، لعدم استيفاء أوراق الترشح، فيما شــهدت الجلســة مشــادة بين أنصار عز وأحد الحاضريــن الذى أكــد أن ثورة يناير قامت بســبب أحمد عز متهما إياه بالتســبب فى فشــل انتخابات 2010، مما دفع عز والديب إلى مغادرة القاعة.

وقالت جريدة "الأهرام" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن تطلعه لتعزيز مستوى التعاون بين البرلمانين البريطانى والمصرى بعد تشكيله، على ضوء أهمية الدور الذى تقوم به الدبلوماسية البرلمانية فى إثراء الحوار الثنائى والإقليمى، جاء ذلك خلال استقباله مجموعة من أعضاء مجلس اللوردات البريطانى، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن أعضاء مجلس اللوردات أعربوا خلال اللقاء عن تطلعهم لزيارة الرئيس المرتقبة إلى لندن، مؤكدين أهميتها فى تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التواصل بين الجانبين، كما أشادوا بكلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عكست رؤية ثاقبة تجاه تطور الأحداث فى المنطقة، وسبل التعامل مع ما يواجهه المجتمع الدولى من تحديات وعلى رأسها الإرهاب.

وأعلنت جريدة "الأخبار" أن وزارة العدل تعكف حاليا على تشكيل إدارة مكافحة الفساد تختص بالتنسيق بين جميع الجهات العاملة على مكافحة الفساد فى مصر وأيضا ما يتعلق بقررات الأمم المتحدة فى مكافحة الفساد، وأضاف المصدر أن ملف استرداد الأموال المهربة من الملفات المهمة التى يرغب وزير العدل فى تحريك المياه الراكدة به خاصة بعد لقائه بسفير سويسرا بمصر لبحث كيفية استرداد الأموال التى تم تجميدها.

و حصلت جريدة "المصرى اليوم" على قائمة تضم أبرز المنشآت غير السكنية التى سددت الضريبة العقارية المربوطة وجاء على رأس المنشآت البنك الأهلى المصرى حيث سدد ضريبة عقارية بنحو 23 مليون جنيه عن العقارات المملوكة له.

وقالت جريدة "الشروق" إن رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار قال إن المنتقبة التى تعطى درسا فى جامع تختلف عن المنتقبة التى تعطى محاضرة فى الجامعة واصفا المحاضرة بأنها ليست درسا دينيا، وأضاف نصار أن هناك 10 عضوات منتقبات بهيئات التدريس بالجامعة وجارى حصر أعداد المعيدات والمدارسات المساعدات المنتبات.

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