تشكيل في الجول - طلعت يوسف يفضل جنش لهذا السبب ولا للاندفاع

يفضل طلعت يوسف المدير الفني السابق لطلائع الجيش الدفع بمحمود جنش في حراسة مرمى الزمالك أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة كبيرة بخماسية مقابل هدف في مباراة الذهاب لتتعقد مهمته في مباراة الإياب.

FilGoal.com سأل طلعت يوسف السابق عن التشكيل الأنسب للزمالك في مباراة الإياب أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية.

وأجاب "في البداية أفضل الدفع بمحمود جنش في حراسة المرمى بدلا من الشناوي، لسبب واحد هو أن الوقت بين المباراتين قريب للغاية والخماسية مازالت في رأسه".

"في الدفاع علي جبر ومحمد كوفي على الرغم من انخفاض مستواه بشدة لكن يجب أن يلعب.. مع حازم إمام ومحمد عادل جمعة".

"في وسط الملعب لا نفضل الاندفاع وسيلعب طارق حامد مع معروف يوسف وعمر جابر وأمامهم الثلاثي الهجومي كهربا وأيمن حفني وباسم مرسي".