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بالفيديو – في الظهور الأوروبي الأول.. كوكا يسجل ويقود براجا للانتصار على جرونينجين

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بالفيديو – في الظهور الأوروبي الأول.. كوكا يسجل ويقود براجا للانتصار على جرونينجين بالفيديو – في الظهور الأوروبي الأول.. كوكا يسجل ويقود براجا للانتصار على جرونينجين

يجتمع يحيى علي وكيل أعمال أحمد حمودي نجم الزمالك مع إدارة القلعة البيضاء لحل أزمة مالية تخص اللاعب.

مصدر مقرب من اللاعب صرح لـFilGoal.com أن حمودي لم يقاض مقدم عقده مع الزمالك حتى الآن.

وأفاد "اللاعب من حقه التقدم بشكوى ضد الزمالك لأن هناك مقدما في العقد لم يحصل عليه، لكنه لم يفعل ذلك حرصا على علاقته مع النادي ورغبته في دعم الفريق وحصد البطولات باسمه".

ويلعب حمودي مع الزمالك بعقد إعارة يمتد لسنة من نادي بازل السويسري.

وتابع المصدر "لكن الزمالك تأخر أكثر في السداد. واللاعب يجلس في فندق وليس شقة مالا يساعده على الاستقرار سريعا".

وأكد المصدر على أن اللاعب يبحث فقط عن التألق مع الزمالك والبطولات، ويأمل في معاونة النادي لحمودي لتحقيق ذلك.

من جانبه عقب يحيى علي بأنه يجتمع مع الزمالك لحل الأزمة خلال اليوم الخميس. وأن النادي الأبيض كان قد وعد بدفع مستحقات اللاعبين.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد تحدث مع اللاعبين ووعدهم بصرف جميع مستحقاتهم سواء فاز الفريق على النجم التونسي أم لا في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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