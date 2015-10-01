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البحرين: دعم إيران للإرهابيين وتدخلها فى الشئون الداخلية سبب سحب السفير

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البحرين: دعم إيران للإرهابيين وتدخلها فى الشئون الداخلية سبب سحب السفير البحرين: دعم إيران للإرهابيين وتدخلها فى الشئون الداخلية سبب سحب السفير
قالت وزارة الخارجية البحرينية، إنه فى ظل استمرار التدخل الإيرانى فى شؤون مملكة البحرين دون رادع قانونى أو حد أخلاقى ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية، جاءت خطوة سحب السفير البحرينى من طهران.

وأكدت الوزارة، فى بيان له، أن إيران تفرض سطوتها وسيطرتها وهيمنتها على المنطقة بأسرها من خلال أدوات ووسائل مذمومة لا تتوقف عند حدود التصريحات المسيئة من كبار مسؤوليها، بل تتعداه إلى دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف عبر الحملات الإعلامية المضللة.

وأضاف البيان أن إيران تدعم الجماعات الإرهابية من خلال المساعدة فى تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتدريب عناصرها، وإيواء المجرمين الفارين من العدالة.

وأوضح، أنه ردا على ذلك قررت المملكة سحب السفير راشد سعد الدوسرى سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية واعتبار "محمد رضا بابائى" القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

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