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محافظ القاهرة: أنجزنا 25% من مشروع القاهرة الخديوية وتوسعة المحاور المختلفة

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محافظ القاهرة: أنجزنا 25% من مشروع القاهرة الخديوية وتوسعة المحاور المختلفة محافظ القاهرة: أنجزنا 25% من مشروع القاهرة الخديوية وتوسعة المحاور المختلفة
أكد جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة،أن مشروع القاهرة الخديوية قائم، حيث تم إنجاز 25% من منطقة وسط القاهرة، وجارى توسعة المحاور المختلفة، واعداً المواطنين بتغيير شبه أسبوعى فى شكل العاصمة.


>وقال "السعيد" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة" مع الإعلامى ممتاز القط، تعلقيا على إزالة 3000 بائع متجول بمنطقة ميدان المحطة بحلوان، إن هذه العملية سبقها عمل لمدة عام كامل، و25 اجتماعا لعدة فئات مختلفة أبرزها القوات المسلحة وأمن القاهرة وجهات تنسيقية أخرى بالمحافظة.

وأضاف أن المحافظة وفرت 10 ملايين جنيه لتجهيز أماكن بديلة للباعة الجائلين، كما وفرت وسائل نقل، وتعمل الآن على إعادة تاهيل الشوارع والأرصفة والإنارة.

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