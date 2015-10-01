تشكيل في الجول - شوقي غريب يفضل الدفع بـ ' أفضل معوض لحسام غالي '

يفضل شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي ومدرب منتخب مصر السابق البدء بصالح جمعة في خط وسط الأهلي لو كان مدربا للفريق أمام أورلاندو في مباراة الإياب بالكونفدرالية.

الأهلي خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف أمام أورلاندو في جنوب إفريقيا ليتوجب عليه الفوز بهدفين على الأقل من أجل الصعود.

FilGoal.com سأل مدرب المنتخب السابق عن التشكيل الأنسب للأهلي في مباراة التعويض أمام أورلاندو الجنوب إفريقي.

وأجاب غريب "شريف إكرامي في حراسة المرمى أمامه رباعي دفاع مكون من سعد سمير ونجيب وصبري رحيل وأحمد فتحي".

وأضاف "في الوسط أفضل الدفع بصالح جمعة بجانب حسام عاشور لأنه أفضل معوض لغياب حسام غالي، أمامهما عبد الله السعيد ومؤمن زكريا".

وأردف "في الهجوم أفضل اللعب بالثنائي ماليك إيفونا وجون أنطوي".