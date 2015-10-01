تشكيل في الجول - غريب يفضل تكرار تجربة الأرجنتين مع الشناوي أمام النجم

يرى شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن على البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك عدم التخلي عن حارسه الأساسي أحمد الشناوي أمام النجم الساحلي في مباراة الإياب.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة كبيرة بخماسية مقابل هدف في مباراة الذهاب لتتعقد مهمته في مباراة الإياب.

FilGoal.com سأل مدرب المنتخب السابق عن التشكيل الأنسب للزمالك في مباراة الإياب أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية.

وأجاب غريب "مبدئيا يجب أن يبدأ الشناوي أساسيا.. في كأس العالم للشباب 2001 خسرنا بسباعية أمام الأرجنتين في أول مباراة وكان الجميع يقترح تغيير محمد صبحي الذي تلقى أهدافا من كل ناحية".

وأضاف "لكن كنت مصرا على الدفع به في المباراة التالية وكان نجما.. في الدفاع ليس هناك حلا للجانب الأيسر سوى محمد عادل جمعة وبجانبه علي جبر وكوفي وحازم إمام".

وأردف "أمامهم طارق حامد ومعروف يوسف ومعهم الرباعي الهجومي حمودي وأيمن حفني وكهربا وباسم مرسي".

وتابع "الزمالك يستطيع الفوز برباعية فهو سبق وأن فعلها أمام أورلاندو، المهم ألا يسجل النجم الساحلي هدفا لأنه لو فعل سيقتل المباراة.. كما يجب أن يؤمن الزمالك دفاعاته جيدا فالرغبة في تسجيل رباعية يجب ألا تجعلك تفتح دفاعاتك (خرابة)".