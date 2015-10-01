بالفيديو - محمد صلاح: مهمة عودة الزمالك أمام النجم أسهل من الأهلي ضد أورلاندو

يرى محمد صلاح المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك إن مهمة الفريق الأبيض لتعويض خسارة الذهاب أمام النجم الساحلي في لقاء العودة أسهل من مهمة الأهلي لفعل الشيء ذاته ضد أورلاندو بايرتس.

الزمالك خسر من النجم الساحلي ذهابا في نصف نهائي الكونفدرالية 5-1.

الأهلي خسر من أورلاندو بايرتس بهدف مقابل لاشيء في جنوب إفريقيا.

وعن المواجهتين قال محمد صلاح: "مهمة الزمالك أمام النجم الساحلي أسهل من مباراة الأهلي ضد أورلاندو".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة "تعامل لاعبو الزمالك داخل الملعب بعد الاستفادة من الأجواء الخارجية المناسبة سيجعل مباراة الزمالك أسهل".

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق 4 أهداف مقابل لاشيء للتأهل على حساب النجم الساحلي. بينما يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

شاهد - تصريحات محمد صلاح عن لقاء الزمالك ضد النجم