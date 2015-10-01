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المنتخب يعلن .. تقسيم لاعبي الأهلي والزمالك بين منتخب كوبر والبدري

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المنتخب يعلن .. تقسيم لاعبي الأهلي والزمالك بين منتخب كوبر والبدري المنتخب يعلن .. تقسيم لاعبي الأهلي والزمالك بين منتخب كوبر والبدري

أعلن حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على اللجنة الفنية والمنتخب الأوليمبي نتائج اجتماع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأول وحسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري.

واتفق الثنائي على انقسام لاعبي على قسمين المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي.

إذ سينضم كلا من محمود عبد المنعم كهربا ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا وعمرو وردة ورامي ربيعة إلى معسكر المنتخب الأول.

على أن ينضم كلا من رمضان صبحي ومصطفى فتحي وصالح جمعة إلى معسكر المنتخب الأوليمبي.

منتخب بقيادة كوبر يستعد لمواجهة منتخب السنغال ومنتخب زامبيا وديا استعدادا لانطلاق تصفيات إفريقيا لكأس العالم.

منتخب مصر الأوليمبي بقيادة حسام البدري يستعد لمواجهتي الصين الودية.

وأكد حمادة المصري إن الجلسة بين المدربين كانت لتقريب وجهات النظر ومراعاة المصلحة العامة.

ووافق البدري على انضمام المحترفين إلى المنتخب الأول لاسيما وإنه سيخوض تصفيات الدورة الأولمبية بدون هؤلاء اللاعبين.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن الجلسة كانت منفردة بين الثنائي كوبر والبدري لعدم التأثير على أي طرف من الطرفين.

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