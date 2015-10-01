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بالفيديو – في الظهور الأوروبي الأول.. كوكا يسجل ويقود براجا للانتصار على جرونينجين

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بالفيديو – في الظهور الأوروبي الأول.. كوكا يسجل ويقود براجا للانتصار على جرونينجين بالفيديو – في الظهور الأوروبي الأول.. كوكا يسجل ويقود براجا للانتصار على جرونينجين

قاد أحمد حسن "كوكا" فريقه سبورتنج براجا لتحقيق فوزا هاما على حساب جرونينجين في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

واستضاف براجا منافسه جرونينجين الهولندي في ثاني جولات الدوري الأوروبي لحساب الجولة الخامسة.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لكوكا مع براجا في الدوري الأوروبي بعد انتقاله إليه قادما من ريو أفي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك كوكا في المباراة في التشكيل الأساسي وظل في الملعب حتى نهايتها.

سجل المهاجم المصري هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة في الدقيقة الخامسة وذلك بعدما

استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع جرونينجين ليجعله يفترش أرضية الملعب، ثم يسدد بهدوء في الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد براجا إلى ست نقاط يتصدر بهم المجموعة الخامسة، يليه مارسيليا الفرنسي وسلوفان ليبيرتش التشيكي بثلاث نقاط لكل منهما، وأخيرا جرونينجين بدون أي نقاط.

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فيديو اليوم السابع

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