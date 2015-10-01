اضطرابات النوم لدى كبار السن تؤثر على علاقاتهم الجنسية

بمناسبة اليوم العالمى للمسنين، كشفت دراسة علمية حديثة عن أن القليل من النوم قد يؤدى إلى انخفاض الألفة وجودة العلاقة الجنسية بالنسبة للنساء بعد سن اليأس.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات لما يقرب من 94000 من النساء الذين سئلوا عن عادات نومهم خلال الأسابيع الأربعة السابقة، وسئلوا أيضًا عن نشاطهم الجنسى خلال العام الماضى، ومستويات الإشباع الجنسى، وكانت تتراوح أعمارهم بين 50 و79 عامًا.

ووجدت الدراسة أن 30% من النساء لديهن مستويات عالية من الأرق، وهذا ترتب عليه انخفاض النشاط الجنسى وقلة الشعور بالرضا وعدم الإشباع الجنسي.

وأوضحت مؤلفة الدراسة الدكتورة جوليانا كلينج، من مستشفى مايو كلينيك، أن الأرق كان مرتبطًا مع انخفاض الوظيفة الجنسية، مضيفة أن الخطوة التالية فى البحث ستكون عن ربط النوم والوظيفة الجنسية واتصلهما بعضها البعض مع مرور الوقت.

وأضاف الباحثون أن تحسين عادات النوم يعزز العلاقة الحميمة والنشاط الجنسي، ليس للكبار فقط لكن للبالغين أيضًا.

وقد نشرت نتائج الدراسى عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health day News”.