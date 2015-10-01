«الثعابين» تنهي حياة 10 الأف شخص في الهند

قال متخصصون في مجال «سم الثعابين»، إن الأمراض والعجز جراء لدغات الثعابين تتجاوز كثيرًا ما تشير إليه التقديرات العالمية علاوة على أن المخزون من ترياق علاج هذه اللدغات ضئيل للغاية.

وقال الخبراء في بيان مشترك، نقلته وكالة «رويترز»، -عقب انتهاء أعمال مؤتمر استغرق خمسة أيام في بريطانيا- إن لدغات الأفاعي تقتل عددًا يتجاوز ما تسببه «الأمراض المهملة» مجتمعًة في المناطق الحارة لكنها لا تلقى التمويل الكافي من جانب منظمة الصحة العالمية أو من الحكومات.

وسرد العلماء شواهد حديثة من دراسة جرت في الهند وبنجلادش، وقالوا إن نحو 46 ألف شخٍص يموتون سنويًا جراء لدغات الثعابين في الهند، علاوة على ستة آلاف آخرين في بنجلادش. أما تقديرات منظمة الصحة العالمية للوفيات السنوية في الهند جراء لدغات الأفاعي فتشير إلى عشرة آلاف شخص.