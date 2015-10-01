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جماهير نادي تشيكي يقاطعونه لتبرعه للسوريين

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جماهير نادي تشيكي يقاطعونه لتبرعه للسوريين جماهير نادي تشيكي يقاطعونه لتبرعه للسوريين

سبارتا براغ

التزم نادي سبارتا براغ التشيكي بخطة أوروبية، تلزم الأندية بالتبرع بمبلغ يورو واحد من كل تذكرة يتم بيعها، للاجئين، فما كان من جماهيره إلا أن قرروا مقاطعته في مباراته أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، في مسابقة الدوري الأوروبي، الخميس.
> إلا أن سبارتا براغ لم يبد متأثرا كثيرا بغياب مشجعيه، وحقق الفوز على ضيفه بهدفين نظيفين سجلهما كيهيندي فاتاي وإيريك برابيتش.

وطلبت رابطة الأندية الأوروبية الشهر الماضي، من كل الأندية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، التبرع بعد المباريات على ملعبها في سبتمبر الماضي ومطلع أكتوبر الجاري.

وقالت مجموعة من جماهير سبارتا في حسابها بموقع “فيسبوك”: “بعد مناقشات طويلة قررنا عدم حضور المباراة”، بسبب قرار مساعدة اللاجئين الذين يأتون إلى القارة العجوز.

وأضافت: “نعلم أن ذلك قد يتسبب في ضعف فريقنا على أرض الملعب، لكن لن نقبل الممارسات القذرة من منظمتين مثل رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب منع تدخل السياسة في الرياضة ثم إجبارنا عليها بعد ذلك”.

ويحاول الاتحاد الأوروبي التعامل مع موجة متنامية من اللاجئين الفارين من الصراعات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وهي الأزمة التي أثرت الشهر الماضي على العلاقات الدبلوماسية بين الكتلة الشرقية والدول الكبرى في غرب القارة.

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