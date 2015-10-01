حبس معاون مباحث قسم السلام لطلبه رشوة من صيدلى لضبطه مواد مخدرة بصيدليته

أمرت نيابة السلام، برئاسة المستشار أحمد دبوس، رئيس النيابة منذ قليل، وإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بحبس معاون مباحث قسم السلام، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بطلب رشوة من صاحب صيدلية مقابل إطلاق سراحه عقب ضبط مواد مخدرة داخل صيدليته ومساومته.

وكشفت تحقيقات النيابة أن معاون مباحث قسم السلام المتهم توجه برفقة قوة أمنية مكونة من 3 أمناء شرطة بعد ورود معلومات بوجود مواد مخدرة داخل صيدلية يقوم صاحبها ببيعها، وبمداهمة المكان المذكور تم ضبط مواد مخدرة بحوزة صاحب الصيدلية إلا أن الضابط المتهم، طلب من المقبوض عليه دفع 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، فأبلغه الصيدلى أن الأموال، التى معه حاليا هى 20 ألف جنيه منهم 10 آلاف، بماكينة الصرف الآلى بحسابه البنكى. وأضافت التحقيقات أن الضابط توجه برفقة الصيدلى إلى البنك لصرف المبلغ المتبقى والمتفق عليه وحصل من الصيدلى على مبلغ 20 ألف جنيه إلا أن أمناء الشرطة الذين كانوا برفقة الضابط، أبلغوا رئيس مباحث قسم السلام، فتم القبض على معاون المباحث وحبسه على ذمة القضية.