جمال بخيت يخص "آخر النهار" بقصيدة "ولا ينحنى الشعب السورى"

عرض برنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد عبر فضائية "النهار"، قصيدة حصرية للشاعر الكبير جمال بخيت ينتقد خلالها كلاً من شارك فى صناعة الأزمة التى يعانى منها الشعب السورى.

وأضاف "بخيت" فى لقاء مسجل له أن الدافع وراء إطلاقه هذه القصيدة التى تحمل اسم "ولا ينحنى الشعب السورى" هو مشهد الطفلة السورية التى أصبيت بحالة بكاء هستيرى عندما ألقت الشرطة التركية القبض عليها فى أحد الميادين بالعاصمة اسطنبول، مشددًا على أن هذا المشهد فجر فى داخله ما يجب أن يقال حسب قوله.

وتابع: "هذه القصيدة ضد كل من شارك فى هذه الجريمة الكبرى وهى مع عنصر واحد فقط وهو الشعب السورى".

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