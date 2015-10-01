جامعة قناة السويس ضمن أفضل 800 جامعة عالميا بالتصنيف الدولى للجامعات

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تم اختيارها ضمن أفضل 800 جامعة على مستوى العالم، واحتلت ثلاث جامعات مصرية هى الإسكندرية والقاهرة وقناة السويس مراكز فى المواقع ما بين 600 و800 طبقاً لتقرير رسمى أطلقه موقع تايمز هاير إيديوكشن فى 30 سبتمبر 2015.

وأشار غراب إلى أن ظهور الجامعات فى التصنيف الدولى إنما هو مرآة لسمعة المؤسسة عالمياً ومعيار لجودة التعليم والبحث العلمى بها، ومن أشهر التصنيفات للجامعات على مستوى العالم تصنيف مجلة تايمز هاير إيديوكشن وتصنيف شنغهاى وتصنيف كيو أس.

وقالت الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس جامعة قناة السويس، إن تصنيف تايمز هاير إيديوكشن يعتمد على 5 معايير و13 مؤشرا؛ هى التعليم والتعلم (البيئة التعليمية ونسبتها 30% من التقييم) وتشمل، سمعة المؤسسة فى الاستبيان الدولى الذى أجرى فى ديسمبر 2014 ويناير 2015 ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب وتشمل النسبة بين عدد درجات الدكتوراه الممنوحة إلى درجات البكالوريوس والنسبة بين عدد درجات الدكتوراه الممنوحة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس.