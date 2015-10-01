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بالصور. ولادة نادرة لطفل بالسنبلاوين بعين واحدة

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شهدت مدينة السنبلاوين بمحافظ الدقهلية، ولادة حالة نادرة لطفل بعين واحدة، وبدون أنف وبه عيوب خلقية كثيرة.

ووضعت الأم الطفل داخل أحد المستشفيات الخاصة، واكتشف الأطباء بعد الولادة أن الطفل بعين واحدة وفم بشكل مخلتف وأذن كبيرة إلى حد ما وبدون أنف.

وأشار الدكتور أحمد بدر الدين المشرف على الحالة، بأن هذه الولادة تعتبر حالة نادرة جدا، ولا تحدث كثيرا لأن الطفل به عيب جنينى فى التكوين ولم يتم تحديد السبب إلى الآن، وإذا ما كان التشوه نتيجة تعرض لإشعاعات خطر أو تناول أدوية.

وأكد بدر الدين أن هذه الحالات لا تستمر على قيد الحياة طويلا نتيجة نقص التكوين ودائما ما تحدث الوفاة بعد فترة بسيطة من الولادة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365