«تويتر» يعمل على توفير عدد أكبر من الأحرف للتغريد

تعمل الشركة المشغلة لموقع «تويتر» على منتج جديد يتيح للمستخدمين مشاركة تغريدات تزيد على 140 حرفًا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن موقع «ري كود» المتخصص في التكنولوجيا يوم الثلاثاء عن شخصيات مطلعة قولها إن المسؤولين التنفيذين بشركة تويتر يناقشون أيضًا ادخال تغييرات على كيفية قياس عدد الحروف مثل استثناء وصلات المواقع الالكترونية وأسماء الحسابات الشخصية.

يأتي هذا التحرك في وقٍت تعمل فيه تويتر -تحت إدارة المؤسس المشارك جاك دورسي- على استعادة نمو المستخدمين. وشهد متوسط النمو الشهري لمستخدمي تويتر في الربع الثاني أبطأ وتيرة له منذ الطرح العام لأسهم الشركة في 2013.

وعبر مستخدمون ومصممون كثيرون عن مخاوفهم من عدم قدرة تويتر على منافسة فيسبوك ما لم تمدد تويتر عدد أحرف التغريدات.