ألمانيا تستعيد المركز الثاني في التصنيف الفيفا لشهر سبتمبر

استعادت ألمانيا المركز الثاني بفارق 18 نقطة عن الأرجنتين المتصدر واحتلت بلجيكا المركز الثالث، واحتل المنتخب البرتغالي المركز الرابع متقدم مرتبتين وصعدت إسبانيا 5 مراكز لتحتل السادس عالميًا بفضل انتصاريها خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2016 ،في حين حقق كل من منتخبي ويلز المركز الثامن متقدم مرتبة، والنمسا المركز الحادي عشرمتقدم مرتبتين ويعتبر هذا التصنيف أفضل تصنيف لهما في تاريخهما.

وحقق النرويج أكبر قفزة ووصل للمركز 34 يليه جزر الرأس الأخضر الذي تقدم 15 مركزًا ليحتل المركز الـ 41 عالميًا.

وقد تم الأخذ في الحسبان نتائج 149 مباراة دولية خلال التصنيف العالمي للفيفا لشهر أكتوبر، بينها 48 مباراة في تصفيات كأس العالم ومنها 12 في منطقة CONCACAF، 30 في آسيا و6 في أوقيانوسيا، بالإضافة إلى 75 ضمن التصفيات الأوروبية (50) والأفريقية (25). أما المباريات الـ26 الأخرى فكانت ودية، ما رفع عدد المباريات المقامة منذ مطلع العام الحالي إلى 668 مباراة.