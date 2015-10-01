برلماني بحريني: إيران تدعم الإرهاب في جميع دول المنطقة

قال الشيخ عادل معاوده – عضو مجلس الشورى البحرينى – البحرين طالبت القائم بالاعمال الايرانى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة لأن المشروع الايرانى الارهابى لم يعد يقتصر على احد بل اصبح فى جميع دول المنطقة ، وعناصر القاعدة موجود فى ايران وتدعم من ايران .

وأشار “معاوده” خلال الاتصال الهاتفي “انتبهت لخطر الارهاب واوضعت حد لهذا الخطر، ايران يوم بعد يوم نكتشف إنها تخطط للعمليات الارهابية منذ عشرات السنيين لسفك الدماء بسبب اطماع خاصة و وافكار ارهابية متبناه ونشر الفساد”.

وطالب عضو مجلس الشورى البحرينى القيادات بعدم العودة عن القرار بسحب السفير البحرينى من طهران وطرد القائم بالاعمال الايرانى .