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الشيخ «ميزو»: «النقاب» عادة وهابية يهودية

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الشيخ «ميزو»: «النقاب» عادة وهابية يهودية الشيخ «ميزو»: «النقاب» عادة وهابية يهودية

الشيخ عبدالله نصر

قال الشيخ محمد نصر الباحث في التراث الإسلامي، الشهير بـ “الشيخ ميزو”، إن النقاب عادة دخيلة على الإسلام والطوائف العربية وجاء من الوهابية واليهودية .

وأضاف نصر، خلال مداختله مع مبرنامج تقرير خاص على قناة الحرة، أن فكرة تطبيق الحجاب كفريضة دينية إسلامية جاء من حديث أحادي لأسماء انقطاع في السند ومسند لـاثنين من المجاهيل لا يبنى عليه حكم شرعي .

وتابع : النص القرأني عندما تكلم عن الزي قال “قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا “، ثم نقلنا إلى حجاب القلب ولباس التقوى ذلك خير وليس هناك في الإسلام فريضة دينية أسمها الحجاب بمعنى تغطية شعر الأنثى .

 

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