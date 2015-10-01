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بالصور.. مباحث تموين الإسماعيلية تضبط سيارة بها 1790 علبة دواء غير صالح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث من ضبط سيارة ميكروباص تقوم بتوزيع الأدوية بداخلها 1790 علبة دواء مختلفة الأنواع غير صالح.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له من ضبط السيارة رقم 95814 ميكروباص شرقية قيادة المدعو (ا.ح.م) وبداخلها كمية من الأدوية وحقن الأنسولين والتى يتطلب نقلها والاحتفاظ بجودتها التواجد فى درجة حرارة 2 درجة مئوية ويتم توزيعها بواسطة سيارات مجهزة للاحتفاظ بدرجات الحرارة منخفضة بخلاف السيارة المضبوط بها الأدوية والتى لاتتوفر فيها تلك الشروط وبلغت الكمية حوالى 1790 علبة دواء مختلفة الأنواع.

وتبين من معاينة الدواء أنه غير صالح نظرًا لعدم وضعه فى سيارة وثلاجات مجهزة لنقل مثل هذه الأنواع من الدواء، وتم التحفظ على السيارة والمتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5 لسنة 2015 أحوال قسم شرطة التموين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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