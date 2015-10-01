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بالصور.. وصول 2861 حاجا و88 أتوبيسا لميناء نوبيع

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أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر استقبال ميناء نويبع اليوم العبارة ايلة وعلى متنها 1898 حاجا و46 باص حج، خلال رحلتى وصول والعبارة برنسيسة وعلى متنها 613 حاجا و10 باصات حج و2 سيارة، والسفينة سينا وعلى متنها 21 شاحنة و13 باص حج.

وأضاف عبد الرحيم شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 387 راكبا منهم 350 حاجا و19 باص حج 2 باص جيت و16 باص مناسك و 2 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 747 راكبا و8 سيارات و1 باص جيت والعبارة برنسيسة وعلى متنها 595 راكبا و5 سيارة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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