225 ألف جنيه قروضًا من "مشروعك" لتمويل 3 مشروعات جديدة بمدينة فرشوط

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عن تمويل 3 مشروعات جديدة بمدينة فرشوط بقيمة 225 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، وذلك من خلال منح قروض للشباب.. عن طريق البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك".

وأشار الهجان إلى أن عدد المشروعات، التى تم تمويلها عن طريق "مشروعك" بمحافظة قنا بلغت 344 مشروعا فى المجالات الصناعية والزراعية والإنتاج الحيوانى والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى الورش الحرفية، مضيفا أن إجمالى المبالغ المالية، التى تم إقراضها لتمويل هذه المشروعات بلغ 19 مليونا و234 ألف جنيه.