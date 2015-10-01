محافظ بنى سويف: برنامج زمنى لزيارة القرى وعرض المشكلات على التنفيذيين

أكد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف إعداد برنامج زمني وجغرافي لزيارة جميع القرى على مستوى المحافظة بهدف الوقوف على مشاكلها واحتياجاتها لوضع الحلول الفورية والسريعة لها، وكذلك العمل وفق خطط مرحلية لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بها بالإضافة إلى تشكيل لجنة استماع من المحافظة والمسئولين التنفيذيين لحصر ومناقشة مطالب كل قرية من خلال الاجتماع بممثلين عن القرى لتحديد احتياجاتها وأولوياتها.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفيه اليوم الي عقده إجتماعا اليوم داخل الديوان العام شرق النيل ببعض أهالي قرية الأنصار التابعة لمجلس قروى العواونة بمركز اهناسيا بديوان عام المحافظة والتي زارها امس الاربعاء اثناء تفقده للقافلة الطبية ذلك للاستماع لمطالبهم، خاصة مشكلات الري ومياه الشرب والصرف الصحي لايجاد الحلول لها في أسرع وقت ممكن وذلك في حضور السكرتير العام المساعد ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووكيل وزراة الرى، ورئيس مدينة اهناسيا وتم عرض المشكلات والمطالب على المسئولين التنفيذيين لوضع حلول لها وفق برنامج زمنى محدد.