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مدرسة بالدقهلية تغرق فى مياه الصرف الصحي..ومجلس المدينة:"ليس من اختصاصنا"

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رفض أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد المغاوري الابتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية، دخول ابنائهم المدرسة بعد ان شاهدو المدرسة غارقة فى مياة الصرف الصحي.

وشهدت المدرسة طفح لمياه الصرف الصحي داخل الفصول وحوش المدرسة وغرفة الكومبيوتر والمكتبة ، واشار المدرسين بالمدرسة إلى طلب استغاثة من مجلس مدينة السنبلاوين لحل المشكلة وسحب المياه لتمكين المدرسين والطلاب من دخول الفصول وكان الرد بأن مسئولية مجلس المدينة خارج المدرسة فقط وهذا اختصاص هيئة الابنية التعليمية.

واتصل المدرسون بمدير الادارة التعليمية بالسنبلاوين وغلق التليفون بوجههم، واضطر المدرسين وعمال بالمدرسة الى استخدام الرمل لحجب المياه عن غرفة المديرة ولكنها فشلت، مما ادى الى قيامهم بفصل التيار الكهربائي عن المدرسة خوفا من حدوث كارثة أكبر وخاصة لقرب المياه من لوحة الكهرباء الخاصة بالمدرسة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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