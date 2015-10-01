جامعة بنى سويف تحتفل بحصولها على المركز السابع بأسبوع شباب الجامعات

نظمت جامعة بنى سويف اليوم، الخميس، احتفالية كبرى لحصولها على المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية فى أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، الذى أقيم بجامعة قناة السويس.. بمدينة الإسماعلية.

وأعرب الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، فى كلمته خلال الاحتفالية عن سعادته بحصول أبناء الجامعة على 23 ميدالية وحصولهم عن المركز السابع مستوى الجامعات المصرية فى أسبوع شباب الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن الجامعة شهدت طفرة كبيرة فى المرحلة الحالية لتصبح واحدا من أهم وأبرز الجامعات المصرية ورفعت شعار "افتخر أنت فى جامعة بنى سويف"، موضحاً أن الجامعة تتحرك وتعمل على أربعة عشر محورا من أجل تحقيق النهضة الشاملة فأصبحنا هذ العام 23 كلية وهدفنا أن نصل إلى 30 كلية.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة أصبح لها توجه بحثى بعد أن كانت موجهة للتعليم فقط، فنحن نبنى فى الوقت الحالى مدينة بحث متكاملة ومراكز للتميز البحثى من أهمها تطبيقات الليزر، وجار إنشاء ثلاثة مراكز تميز أخرى النانو تكنولوجى والنباتات العضوية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كما أن لدينا هدفا أن يكون لدينا على الأقل فى العام الواحد براءة اختراع و500 بحث علمى منشور فى مجلات دولية فى مجال خدمة المجتمع، كما أننا ربطنا بين واجب الجامعة فى خدمة المجتمع بمنظومة الرعاية الطبية مما ساهم كثيراً فى إثراء المنظومة الطبية بالجامعة، ونضيف إليها حالياً بناء مستشفى للمخ والأعصاب ومعهد قومى للقلب.

من جانبه، أشاد الكابتن محمد فاروق، الحكم الدولى، ومدير عام رعاية الشباب، بالدعم الكبير الذى يقدمه رئيس الجامعة، لإدارة رعاية الشباب، مؤكدا أن هذا الدعم ساعد كثيراً فى الحصول على المراكز المتميزة، التى حققتها الجامعة فى أسبوع شباب الجامعات، مضيفًا أن الجامعة شاركت بعدد 177 طالبا وطالبة وحصلت على 23 ميدالية علاوة على حصول فريق الجوالة على المراكز الأولى فى كافة المسابقات.

وفى نهاية الاحتفال عقد رئيس الجامعة اللقاء الأسبوعى الأول للعام الدراسى الحالى مع الحاضرين لتلقي المقترحات والأفكار البناءة والشكاوى والمظالم سواء من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ورجال الإعلام وأولياء الأمور، وذلك إيمانًا منه بسياسة الباب المفتوح.