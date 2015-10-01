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سفيرة لاتفيا تستعرض سبل التعاون مع المجتمع المدنى بجنوب سيناء

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سفيرة لاتفيا تستعرض سبل التعاون مع المجتمع المدنى بجنوب سيناء سفيرة لاتفيا تستعرض سبل التعاون مع المجتمع المدنى بجنوب سيناء
قامت ايفت شولتا سفير دولة لاتفيا بالقاهرة، بلقاء اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء، خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لاستعراض سبل التعاون فى مجال دعم المرأة البدوية، والطفولة بالمحافظة، وبعض المشروعات الخاصة بحماية البيئة.

وأكدت سفيرة لاتفيا أنها من خلال رئاسة دولتها للاتحاد الأوربى فى الدورة السابقة، توافرت لدولة لاتفيا خبرات متعددة فى مجال الحصول على المنح الدولية وإدارتها وحسن استغلالها لما فيه صالح مواطنى المحافظة من الفئات المستهدفة.

وحضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمى، مستشار المحافظ للإعلام، واللواء خالد المتولى، مساعد المحافظ للعلاقات الخارجية، وفؤاد عبد العظيم، مدير مديرية الشئون الاجتماعية.

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مصر 365