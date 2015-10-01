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القضاء الإدارى يستبعد مرشحين ويدرج 4 آخرين فى الكشوف الانتخابية ببنى سويف

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القضاء الإدارى يستبعد مرشحين ويدرج 4 آخرين فى الكشوف الانتخابية ببنى سويف القضاء الإدارى يستبعد مرشحين ويدرج 4 آخرين فى الكشوف الانتخابية ببنى سويف
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببنى سويف دائرة الأفراد برئاسة المستشار محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين حمدى البكرى وعمر جيرة، برفض الطعنين المقدمين من المرشحين عبد المنعم صالح سيد دائرة بندر ومركز الواسطى وعصام محمد مبارك بندر ومركز ببا، وتأييد قرار اللجنة المشرفة على انتخابات بنى سويف باستبعادهما من الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لعدم تقديمهما نتائج الكشف الطبى ضمن أوراق الترشح.

وقررت المحكمة قبول الطعن المقدم من 4 مرشحين وإلزام اللجنة المشرفة على الانتخابات بإدراج أسمائهم فى الكشوف الانتخابية.

والأربعة هم على أبو دولة "حزب الوفد" بندر ومركز الفشن بخصوص عدم تقديم ما يثبت قضاء الخدمة العسكرية من عدمه، وكل من عمر أبو القاسم بندر ومركز بنى سويف، عماد الدين محمد سالم ( الواسطى )، حسين محمود مسلم ( الفشن ) بخصوص عدم تقديم نتائج الكشف الطبى ضمن أوراق ترشحهم حيث قضت المحكمة بتمكينهم من إجراء الكشف الطبى.

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