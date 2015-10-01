بالصور.. الأورمان تفتتح الدار الثامنة لرعاية الأيتام والمعاقين

افتتحت جمعية الأورمان دارًا جديدة لرعاية الأيتام المعاقين بمنطقة الهرم بالجيزة، لتصبح الدار الثامنة فى منظومة دور الأورمان لرعاية الأيتام والأيتام المعاقين على مستوى الجمهورية، وحضر حفل الافتتاح العديد من المهتمين بالعمل الخيرى فى مصر

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، فى بيان صحفى أصدرته الجمعية اليوم، أن الدار الجديدة تقدم خدماتها لـ 400 طفل يتيم من ذوى الإعاقة، وان إعاقات أطفال الدار تتنوع ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة.

وأشار اللواء ممدوح شعبان إلى أن الدار الجديدة مثل كل دور الأورمان السبع لرعاية الأيتام والأيتام المعاقين، تستهدف تقديم أفضل خدمة للمعاقين، حيث تضم الدار طبيبا مقيما، وصيدلية وممرضة، وتم التعاقد مع كفاءات طبية متخصصة فى الإعاقة وطب الأطفال.

وأضاف مدير جمعية الأورمان أن الدار تعمل وفق قواعد تربوية يتم تنفيذها فى كل دورها لرعاية الأيتام والأيتام المعاقين، ومن أهم بنود هذه القواعد: وجود أمهات بديلات جامعيات يتم تدريبهن على أحدث طرق رعاية الأطفال والأطفال ذوى الإعاقة، توفير العلاج الطبيعى للأطفال ذوى الإعاقة، الذين يحتاجون لهذه الخدمة، الإشراف الكامل على كل ما يقدم للأطفال الأيتام من طعام ومشروبات وملابس.



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دار ملائكة الأورمان بالهرم



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غرفة فى دار ملائكة الأورمان بالهرم



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المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة الأورمان يتحدث مع طفل قبل افتتاح الدار



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المهندس حسام القبانى قبل افتتاح دار ملائكة الأورمان بالهرم



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صورة تذكارية بعد افتتاح دار ملائكة الأورمان بالهرم