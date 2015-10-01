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تعرف على الأطعمة الغنية بالألياف وفوائدها.. أهمها علاج المعدة

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تعرف على الأطعمة الغنية بالألياف وفوائدها.. أهمها علاج المعدة تعرف على الأطعمة الغنية بالألياف وفوائدها.. أهمها علاج المعدة
الألياف، شق رئيسى فى المكونات التى يحتاجها الجسم لبناء والنمو والاستمرار، ولأن الألياف لها الكثير من الفوائد لصحة الجسم والمعدة، فكان لابد أن نذكر بعضًا من هذه الفوائد بشكل تفصيلى، حتى يزيد الفرد من تناوله للأغذية المليئة بالألياف، والتى تساعد على التخلص من الكثير من الأعراض المرضية.
>وحسبما أوضح الدكتور محمود عطية، أخصائى أمراض الجهاز الهضمى، فالألياف والتى يمكن استخلاصها من الطعام الغنى بها، مكون رئيسى فى تعزيز صحة الجسم بشكل عام، والمعدة والهضم بشكل خاص، وعدد الدكتور محمود مجموعة من فوائد الحرص على تناول الألياف بشكل منتظم، دون غفلة.

ومن أهم فوائد تناول الألياف يوميًا وبشكل منتظم، حسب وصف الدكتور عطية، هى تنظيم عملية الهضم بشكل كامل، لأنها تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى ككل، ما يجعلها سبب فى انضباط سير عملية الهضم، وبالتالى التمثيل الغذائى، كما تساعد الألياف على تنظيم عملية الإخراج والتخلص من اضطراباتها كالإمساك، وتوجد الألياف فى الفاصوليا والخس والورقيات والبقوليات والمكسرات والفاكهة بأنواعها المختلفة.

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