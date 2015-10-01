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لو طفلك بيعانى من الخمول فى المدرسة أديله معلقة عسل أبيض بحبة البركة

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لو طفلك بيعانى من الخمول فى المدرسة أديله معلقة عسل أبيض بحبة البركة لو طفلك بيعانى من الخمول فى المدرسة أديله معلقة عسل أبيض بحبة البركة
كثير من الأشخاص ليسوا على دارية كافية بالفوائد الصحية العديدة لحبة البركة أو ما يطلق عليها الحبة السوداء سواء من خلال تناولها أو إضافتها لبعض الأغذية.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن حبة البركة تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة والضرورية لصحة بوجة عام مثل الأميجا 6 والأحماض الأمنية.

وتستكمل د. نهى قائلة: "يساهم تناول أو إضافة حبة البركة إلى كوب لبن فى حصول الجسم على فوائد صحية عديدة مثل عدم تساقط الشعر وتقليل الشعور بالصداع كما أنها مفيدة بصورة كبير أيضًا للأشخاص خاصة الأطفال الذين يعانون من الأرق.

وتتابع د.نهى قائلة: "يساهم تناول معلقة حبة البركة مع كوب من الماء الدافئ يوميًا على فتح شهية خاصة الأطفال الذين يعانون من قلة شهيتهم كما أن إضافتها مع معلقة عسل أبيض على الريق ينشط ذهن الطفل والجسم ويقلل الخمول لذلك تنصح الأمهات بضرورة الحرص على إعطائها لطفلها قبل الخروج للمدرسة".

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