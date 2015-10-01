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لو نظرك ضعف فجأة.. التشخيص المبكر للقرنية المخروطية يجنبك مضاعفاتها

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لو نظرك ضعف فجأة.. التشخيص المبكر للقرنية المخروطية يجنبك مضاعفاتها لو نظرك ضعف فجأة.. التشخيص المبكر للقرنية المخروطية يجنبك مضاعفاتها
القرنية المخروطية أحد أمراض العيون المنتشرة خاصة بين الشباب والتى تتسبب فى معاناتهم من عدم القدرة على الرؤية بصورة جيدة.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى أستاذ جراحة العيون بجامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، إن القرنية المخروطية أحد أمراض العيون التى تصيب الأشخاص خاصة الشباب لذلك يطلق عليها مرض الشباب حيث تبدأ أعراضها فى الظهور فى مرحلة الشباب.

ويستكمل د.النحراوى قائلاً: "تبدأ أعراض إصابة العين بمرض القرنية المخروطية بشكوى الشخص من ضعف شديد فى الرؤية بأحد عينيه تليه العين الأخرى ويتزايد مع الزمن حتى يؤدى لضعف شديد فى الأبصار بالعينين".
>ويتابع د.النحرواى قائلاً: "يجب تشخيص مرض القرنية المخروطية مبكرًا بالذهاب للطبيب المختص لملاحظة الأعراض السابق ذكرها نظرًا لأنه فى حالة عدم اكتشاف المرض فى مرحلة مبكر يزداد ضعف الإبصار ما يستلزم خضوع المريض لأجراء عمليات جراحية بالعين".

ولذلك ينصح الطبيب الأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على الرؤية بوضوح بأهمية إجراء الفحص الطبى بصفة دورية لتجنب التعرض للمضاعفات.

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مصر 365

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