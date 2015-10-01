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سلاح الجو الروسي يقصف 5مواقع لـ«داعش» في إدلب

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سلاح الجو الروسي يقصف 5مواقع لـ«داعش» في إدلب سلاح الجو الروسي يقصف 5مواقع لـ«داعش» في إدلب

مقاتلات حربية – صورة خاصة بـ سبوتنيك

صرح الناطق باسم «وزارة الدفاع الروسية»، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الروسي نفذ اليوم الخميس، 8 طلعاٍت على 5 مواقع لتنظيم «داعش» في سوريا، ودمرت نقطة قيادية للمسلحين.

وأضاف الناطق العسكري بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية: أن طائرات القوات الجوية استمرت خلال اليوم بضرب البنية التحتية لتنظيم داعش في سوريا. ومن قاعدة حميميم قامت طائرات “سو 24م” و”سو 25″ بشن وتنفيذ 8 طلعات على 5 مواقع للتنظيم.

وأسفرت الضربات عن تدمير معسكر لتدريب مسلحي التنظيم المتطرف في محافظة إدلب السورية في منطقة معرة النعمان، فيما انفجر مستودع ذخيرة بعد إصابته بشكل مباشر مما أدى إلى تدمير الأبنية والآليات التابعة للمسلحين قربه.

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