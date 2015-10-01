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ضبط خلية إرهابية متورطة في استهداف محولات الكهرباء بمركز أبوحماد الشرقية

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ضبط خلية إرهابية متورطة في استهداف محولات الكهرباء بمركز أبوحماد الشرقية ضبط خلية إرهابية متورطة في استهداف محولات الكهرباء بمركز أبوحماد الشرقية

أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، القبض على خلية إخوانية، مكونة من مبلط وعامل تورطا في حرق محولات الكهرباء بمركز «أبو حماد».

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من العقيد عصام هلال مأمور مركز شرطة «أبو حماد»، يفيد بتمكن النقيب عمرو داود رئيس المباحث ومعاونيه والقوة المرافقة له، من ضبط كل من «عمرو. م» 17 عاما عامل، و«محمود. ص» 20 عاما مبلط، ويقيمان بقرية الأسدية التابعة لدائرة المركز، أثناء قيادتهما دراجة بخارية وبحوزتهما جراكن بنزين.

وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بأنهما وراء ارتكاب 7 وقائع سابقة لحرق وتفجير محولات الكهرباء بدائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري عرضهما على النيابة العامة.

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