قيادى بحركة فتح: لايخفى على أحد تضحيات مصر من أجل الشعب الفلسطينى

قال الدكتور جهاد الحزارين القيادى بحركة فتح، إنه لايخفى على أحد ما تقوم به مصر من تضحيات ودعم الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن القضية الفلسطينية على رأس الأجندة الدبلوماسية المصرية، مضيفا أنه كيف يكون فى العالم تنمية مستدامة فى ظل الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين.

وأضاف الحزارين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامجها "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أنه سيكون هناك تحركات من المجتمع الدولى تجاه القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال عقب كلمة الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن فى الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، مؤكدا أن البيان الصادر عن الرباعية الدولية الذى صدر اليوم أكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.